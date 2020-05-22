В Киеве увеличилось количество больных пневмонией – только за последнюю неделю были госпитализированы 167 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу сообщить, что количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю – с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом пневмония. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией, - сообщил мэр. - Медики объясняют это тем, что с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу и часто не берегутся. Поэтому я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью», - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, мобильные бригады медиков продолжают выезжать к пациентам на отбор образцов для проведения тестов на коронавирус. Также отбирают и исследуют биоматериал на ПЦР-тесты в 4 коммунальных заведениях столицы, и – в частных лабораториях и клиниках в некоторых государственных медучреждениях.

Кличко подчеркнул, что сегодня в Киеве ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией.

Напомним, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 21 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек.

На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.