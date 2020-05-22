Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях», передает Радио Свобода.

При этом отмечается, что государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур - это нарушение антикоррупционного законодательства.

По данным издания, компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе - «Новая Зеленая земля») зарегистрирована в провинции Жирона. «Иван Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность «administrador único», то есть единоличный администратор, лицо, уполномоченное на все действия от имени фирмы. Об этом свидетельствует актуальная выписка из реестра юридических лиц Испании.

Основателем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор «Студии Квартал-95», где работал Владимир Зеленский до президентства», – говорится в материале.

По данным журналистов, уставный капитал фирмы - 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. Впрочем, ведет ли она какую-то деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно - фирма не подает годовые отчеты.

«Из-за неподачи отчетов фирма Nueva Tierra Verde, администратором которой является действующий глава СБУ, попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании. Осенью 2019 у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер - это тип санкции, направленный на то, чтобы заблокировать деятельность компании до устранения нарушения. Также за это предусмотрен штраф, размер которого колеблется от 1200 до 60000 евро - в зависимости от размера уставного капитала», – отмечают «Схемы».

Компания нарушила раздел седьмой Королевского законодательного указа Испании (№1/2010), в котором говорится, что администраторы компаний обязаны в течение трех месяцев с конца финансового года подготовить годовой отчет, включающий в себя информацию о балансе, прибыли и убытки, изменения собственного капитала за год и движение средств.

В Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона (где числится эта компания) журналистам подтвердили, что эта фирма действующая, и не считается ликвидированной - администратор сначала должен устранить все нарушения и подать отчеты.

«Должность «administrador único», которую занимает Иван Баканов, по испанскому законодательству, это должность единоличного управляющего компанией, он принимает все решения, на него возложены все права и обязанности по отношению к деятельности компании», – отмечают журналисты.

Впрочем, по украинскому законодательству, председатель СБУ не имеет права быть руководителем частной юридического лица, говорится в материале. Это прописано в 25 статье Закона Украины «О предотвращении коррупции», которая запрещает государственным служащим «входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли».

«Антикоррупционное законодательство запрещает как председателю СБУ, так и любому должностному занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой - получение прибыли. Это запрещено. Нарушение должно документально подтвердить НАПК, составить админпротокол и направить его в суд», - отметил в комментарии журналистам юрист «Центра противодействия коррупции» Андрей Савин.

Иван Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу, но пресс служба СБУ предоставила такой письменный комментарий.

«Широко известный факт, что задолго до назначения на должность председателя СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, соблюдая требования закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания «NUEVA TIERRA VERDE SOCIEDAD LIMITADA» официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц», - отметили в пресс служба СБУ.

На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как таковая, что не ликвидирована, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-служба СБУ отметили, что с этим вопросом «будут разбираться». Также по просьбе журналистов им не предоставили подтверждений, что Иван Баканов совершал какие-то действия для выхода из руководящего органа этой компании с момента назначения на высокую государственную должность.

Процесс подачи деклараций чиновниками а публичный реестр НАПК завершается 1 июня. По обновленному осенью 2019 законодательству, руководство СБУ теперь будет публиковать свои декларации.