Украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг продемонстрировала копии российских паспортов так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которых Россия пригласила к участию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом Укринформу сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

«Во время заседания Постоянного совета в онлайн-режиме мы акцентировали внимание присутствующих иностранных делегаций на попытках России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ», - заявил он.

По словам посла, в ходе заседания он продемонстрировал копии иностранных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой - так называемым «министрам иностранных дел» т.н. «ЛНР» и «ДНР» соответственно, участие которых на переговорах в Минске продвигает Россия от имени ОРЛО и ОРДО.

Кроме того, на заседании Постоянного совета ОБСЕ был продемонстрирован и российский паспорт так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина - главы российской оккупационной администрации на оккупированной Донетчине.

«В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что эти представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласила российская сторона для участия в ТКГ, не представляют местных жителей. Последние могут быть представлены только местными органами власти, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Россия же пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников», - заявил Цимбалюк.

Он указал на то, что Минский пакет мероприятий предусматривает проведение консультаций с представителями ОРДО в рамках ТКГ и Украина работает в этом направлении. В то же время участие в таких консультациях должны принимать те местные жители ОРДЛО, которые не являются представителями российской оккупационной власти и не обладают российскими паспортами.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ глава миссии Украины при ОБСЕ также напомнил, что состав Трехсторонней контактной группы четко определен в первом предложении Минского протокола, которое выглядит следующим образом: «По результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных участниками консультаций в Минске 1 сентября 2014 года, Трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе достигла понимания относительно необходимости осуществления следующих шагов».

«Мы попросили все делегации стран-участниц ОБСЕ помнить об этом каждый раз, когда российская делегация попытается продвигать свое искаженное видение состава ТКГ. Есть только три участника Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ», - подчеркнул постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участник переговоров Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что так называемый «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего получил российское гражданство.