Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице начать внедрение второго этапа ослабления карантинных ограничений с 23 мая. Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«С 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений. Подчеркну: с соблюдением всех норм и регламентов! Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений. Подчеркну, из трех критериев столица не соответствует только одному - количеству больных на 100 тыс. жителей города. Определена норма - 12 больных. В Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю, - 15 больных на 100 тыс. человек. Что касается других двух критериев, претензий нет. Это - заполненность стационаров больниц не более чем на 50 процентов коек. Количество проведенных тестов ПЦР на 100 тыс. населения. В столице этот показатель втрое выше определенной нормы. Нужно 12 тестов, а у нас 44. Первый показатель по количеству больных в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек», - сообщил Кличко.

Он добавил, что за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы.

«Поэтому я обращаюсь к правительству со следующим. Позволить Киеву начать второй этап послаблений. Но, не всех. А тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. В частности: восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений в 1000 квадратных метров - с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая. Потому что в городе происходит транспортный коллапс», - подчеркнул мэр столицы.

Также он отметил, что, поскольку 23 мая является выходным день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00 дня.

Городско голова напомнил, что в Киеве планировали начать второй этап послаблений не со 22-го, а с 23 мая. Потому что города могут корректировать введение мер, исходя из ситуации в них. Это и есть так называемый «адаптивный карантин».

«Мы ждем реакции правительства. А город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение, учитывая недельную динамику заболевания в столице», - отметил Кличко.

Напомним, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 21 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек.

По данным Минздрава, по состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не готовы к переходу ко 2 этапу снятия карантинных ограничений.