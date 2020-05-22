В Украине с 1 июня будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира ... Поэтому нами было принято решение, что, начиная с 1 июня, то есть, с третьего этапа выхода с карантина будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами», - сказал он.

Напомним, с 22 мая в Украине вводится адаптивная модель карантина.