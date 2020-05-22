также в разделеОбщество
СМИ: Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме 22
Скончался бывший народный депутат Анатолий Матвиенко 26
Минздрав: К ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев 34
Дело против Грымчака направили в суд 30
С сегодняшнего дня в Украине вводится адаптивный карантин 26
Завершение проекта «Стена» хотят перенести на 2025 год 15
Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины 17
Резников: Украина не должна согласовывать с РФ участие переселенцев в ТКГ 16
Киевщина не будет ослаблять карантин 42
21 мая. Картина дня 46
Названо имя лауреата премии имени Георгия Гонгадзе в 2020 году 22
Залы кафе и ресторанов в помещениях заработают с 10 июня 44
Минздрав признал трудновыполнимыми требования для работы детсадов 22
Малюська прокомментировал скандал с продажей конфискованных собак 50
В Минздраве озвучили условия работы детсадов 46
Прокуратура просит суд снова арестовать Кожару 19
Завтра на Луганщине – траур 40
В Одессе обнаружили загрязнение воды вблизи затонувшего судна 35

В Украине с 1 июня будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Когда мы принимаем решение относительно того или иного смягчения на разных этапах выхода из карантина, мы, в том числе, смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира ... Поэтому нами было принято решение, что, начиная с 1 июня, то есть, с третьего этапа выхода с карантина будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами», - сказал он.

Напомним, с 22 мая в Украине вводится адаптивная модель карантина

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
0
Теги