Російські війська мають просування на Запорізькому напрямку поблизу села Верхня Терса. Водночас на Харківщині українські захисники змогли відкинути противника поблизу Устинівки, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

За даними аналітиків, російські окупаційні війська просунулися поблизу Верхньої Терси Запорізької області. Ця ділянка залишається однією з тих, де тривають бойові дії та змінюється конфігурація позицій сторін.

Водночас на Харківському напрямку ситуація змінилася на користь Сил оборони України. Українські військові відкинули російські підрозділи поблизу Устинівки.

Таким чином, зафіксовані DeepState зміни на двох ділянках фронту мають різний характер: на Запоріжжі противник просунувся, а на Харківщині українські захисники відновили втрачені позиції.

Як повідомляло раніше ForUa, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 22 листопада 2026 року, становлять близько 1 637 170.