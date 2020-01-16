Информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Кабмина.

В сети опубликована вторая часть прослушки совещания якобы членов правительства, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине. Позже была опубликована третья часть разговора на совещании.

В Управлении государственной охраны Украины заявили, что информация о «сливе» аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности.

Скандал с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука раздувают неукраинские силы, заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Нардепы из фракции «Слуга народа» обратились в СБУ в связи с обнародованием аудиозаписи.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении призыва военнослужащих на срочную службу с 18 лет.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что юношей 18-ти и 19-ти не будут привлекать к срочной службе весной этого года.

Верховная Рада приняла заявление о возвращении постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы в 2020 году.

Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Канады Франсуа-Филипп Шампань, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман призывают Иран обеспечить ответственность лиц, сбивших самолет компании «Международные авиалинии Украины» возле Тегерана.

Эксперты Министерства внутренних дел Украины, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинских граждан, которые погибли в результате сбития самолета МАУ.

Вчера, 15 января, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал в первом чтении законопроект № 2412 «О разведке». Одним из самых рискованных в предложенной комитетом версии являются нормы, наделяющие Национальную гвардию статусом субъекта системы военной разведки, пишет Центр противодействия коррупции.

Национальная полиция Украина начала уголовные производства по факту публикации комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович якобы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.

Депутаты Госдумы одобрили назначение Михаила Мишустина премьер-министром РФ, проголосовавших против не было, 383 парламентария проголосовали «за».

Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» №2285-д.

Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

Закон о введении штрафа до 85 тысяч гривен за неперсональное голосование депутатом Верховной Рады вступил в силу.

По инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали донецкий аэропорт, 16 января отмечается Всеукраинский день памяти «киборгов».

Завершение строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь откладывается на год. Об этом говорится в заявлении генподрядчика проекта, председателя наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олега Токарева.