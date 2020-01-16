Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» №2285-д.

Как сообщается на сайте парламента, законопроектом предлагается определить правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, определить правовые, экономические, социальные, организационные условия их функционирования, направленные на реализацию и обеспечение реализации прав и законных интересов граждан, поддержку здравоохранения, спорта и культуры.

Проектом предусматривается ввести комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности:

1) ввести исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно:

- организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино,

- организация и проведение азартных игр казино через сеть Интернет;

- организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах;

- организация и проведение букмекерской деятельности через сеть Интернет;

- организация и проведение игр в залах игровых автоматов;

- выпуск и проведение лотерей;

- организация и проведение азартных игр в покер через сеть Интернет;

- лицензирование деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр.

2) ввести систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное;

3) установить жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей;

4) установить специальные требования о соответствии игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам;

5) создать основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии;

6) установить требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 18 года и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований;

7) создать реестр самоограничений лиц и лиц, в отношении которых имеются другие ограничения, дает возможность ограничить участие в азартных играх физического лица срок от 6 месяцев до 3 лет;

8) ввести принцип «ответственной игры», предусматривающий осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией);

9) установить ограничения относительно мест проведения азартных игр и внести изменения в Закон Украины «О рекламе», вводящие ограничения по рекламе азартных игр;

10) установить финансовую, административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства Украины в сфере игорного бизнеса и тому подобное.

Законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, подчиненной Кабмину. К ее компетенции относится лицензирование организаторов азартных игр, ведения соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.

Также вводится система онлайн-мониторинга, что позволит осуществлять государственный контроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игрового оборудования организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ направили в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря 2019 года Кабинет Министров принял постановление, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции до 16:00 20 декабря 2019 года закрыть все игорные заведения.

В тот же день полиция заявила о закрытии 5300 незаконных игорных заведений.