СБУ затримала коригувальника рф у Києві

Ним виявився завербований ворогом мешканець Черкащини, який намагався скоригувати атаку рф по місцях розташування підрозділів Сил оборони України та об’єктах цивільної інфраструктури у Києві, повідомляє СБУ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він сфотографував розташування одного з підрозділів Збройних Сил та повідомив про це куратору з рф.



У подальшому агент мав надати російському спецслужбісту це фото з координатами. Перевіряється версія, що ворог планував запустити по цьому об’єкту один зі своїх дронів.



Надалі ворожий поплічник планував відстежити і «злити» геолокації декількох автозаправних станцій та поштових терміналів столиці України.



Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента.



Рашисти залучили чоловіка до співпраці ще до початку повномасштабної війни, коли він працював далекобійником і періодично курсував до рф.



Після вербування фігурант був переведений у «режим очікування», а нещодавно з ним на зв’язок вийшов російський спецслужбіст.



Для конспірації розвідувальних вилазок агент брав із собою співмешканку, яку використовував «втемну», щоб ззовні все сприймалося як звичайні прогулянки сімейної пари.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.