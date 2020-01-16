Депутаты Госдумы одобрили назначение Михаила Мишустина премьер-министром, проголосовавших против не было, 383 парламентария проголосовали «за».

41 депутат воздержался, сообщает Интерфакс.

После голосования Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту список кандидатов в министры.

Ранее в четверг Мишустин встречался с думскими фракциями, а затем выступил на пленарном заседании и рассказал о своих планах и ответил на их вопросы. Чиновника представил депутатам полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

Напомним, 15 января на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции на фоне предложенных президентом поправок в основной закон.

После этого Путин внес кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.