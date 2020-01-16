В сети опубликована вторая часть прослушки совещания якобы членов правительства, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине.

Речь идет об аудиозаписи разговора, который состоялся якобы между премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, руководителями НБУ Яковом Смолием, Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом, а также замглавы Офиса президента Юлией Ковалив.

Запись была опубликована в Youtube 15 января. В подписи к видео отмечается, что участники совещания готовятся к встрече с президентом Владимиром Зеленским, на котором должны рассказать о ситуации в экономике страны, передает УНИАН.



«Ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. Потому что сейчас это выглядит так... и на самом деле это даже главная проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас все такие мысли. Вот у нас в 4 квартале просядет экономический рост, вот он будет 4 и 4...а сейчас будет по некоторым оценкам 2. И... ухандохали экономику. Реформаторы эти, как сказать, «соросята». Ухандохали экономику, были крепкие хозяйственники, при них было 4 и 6, пришли «соросята» - экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности оно создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем, у нас нет плана. А у вас его реально нет», - рассуждает голос, похожий на Гончарука.

Министр экономики Тимофей Милованов на аудиозаписи задается вопросом, как отвечать на вопрос об усилении курса гривни. «Я не понимаю», - говорит голос, похожий на Милованова.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе дискуссии предлагает взять похожую на Украину страну и сравнить, как менялась там структура экономики. «Смотрите. А может быть... Хорошая идея знаешь в чем? Взять условно похожую страну, у которой, например, есть сильный потенциал в агрии, и допустим, в каком-то тяжелом секторе и посмотреть историю, как менялась структура экономики, и как сейчас. Я не знаю...там Австралия», - говорит голос, похожий на Рожкову.

Отметим, что подлинность аудиозаписи пока официально не подтверждена.



Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».