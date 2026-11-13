Черговий скандал з керівництвом «Ощадбанку» підриває шанси Пишного втриматися на посаді голови НБУ

Банківська система України переживає чергові потрясіння: голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев стверджує, що голова НБУ Андрій Пишний знав про схему відмивання коштів у Сенс Банку, яку НАБУ викрило в операції «Форест Гамп», і покривав її. Колишній очільник наглядової ради банку Шевкі Аджунер заявив на засіданні ТСК, що саме стараннями Пишного в Сенс Банк призначили Василя Веселого. За даними джерел ZN.UA, Пишний міг бути посередником під час передачі 33% «Карпатнафтохіму» за те, щоб вивести завод з-під арешту. А в кінці жовтня НАБУ взагалі проводило обшуки в приміщенням Нацбанку та за місцем проживання «одного з його працівників».

За повідомленнями журналістів, написати заяву про відставку Пишному пропонували ледь не всі українські високопосадовці, але як би він не тримав оборону, але через своє близьке оточення і протеже, які опинилися по вуха в корупційних скандалах, нині він перебуває у програшній ситуації без простору для маневру.

Черговий приклад – його протеже Наталя Буткова-Вітвицька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за роботу з малим та середнім бізнесом. Як стало відомо журналістам, Буткова-Вітвицька – це черговий топ-менеджер з орбіти Пишного, який міг стати фігурантом великого антикорупційного розслідування.

За інформацією з матеріалів слідства, Наталя Буткова-Вітвицька могла бути причетною до систематичної легалізації коштів для інших топ-менеджерів банків шляхом оформлення фіктивних договорів позики. За такими договорами вона могла фіктивно надавати значні валютні кошти і через подальшу процедуру взаємно узгодженого стягнення отримувати необхідне для себе документальне підтвердження.

«Варіанти легалізації коштів за такою схемою менеджери банків розрізняли за рівнем загрози. Незначну суму оформлювали як нотаріально посвідчену добровільну передачу або відшкодування, а у разі легалізації значної суми – кошти проходили через судовий розгляд і мирову угоду, затверджену судом» - зазначається в матеріалі.

За словами джерела, факти легалізації коштів були задокументовані детективами антикорупційних органів під час відпрацювання оперативних дій в рамках операції «Форест Гамп», оскільки Буткова-Вітвицька виявилася причетною до збору коштів на заставу.