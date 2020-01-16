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Информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Кабмина.

Также там заявили, что не располагают информацией о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, которые распространяются в сети интернет.

В свою очередь нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что Гончарук должен написать заявление об отставке после оскорбления президента.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».
ForUm

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