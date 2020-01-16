Юношей 18-ти и 19-ти не будут привлекать к срочной службе весной этого года. Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая те случаи, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ», – отметил он.

По словам министра, возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и он никогда не менялся. «И, собственно, указ президента подписан в рамках существующего закона», – подчеркнул Загороднюк.

«Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждением этому являются обращения, которые мы получаем», – заявил он.

Загороднюк отметил, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. «Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службы не будет. По реформе призыва, о которой неоднократно заявлял - вопрос прорабатывается и над разработкой концепции реформы ведется активная работа, которая требует времени и изменений в законодательстве. Мы обязательно привлечем общественность к обсуждению и сделаем этот процесс максимально открытым», – подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о возвращении призыва военнослужащих на срочную службу с 18 лет.