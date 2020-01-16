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Завершение строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь откладывается на год. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление генподрядчика проекта, председателя наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олег Токарев.

«Сорваны сроки на год. На год переносится пуск», - сказал он.

Кроме этого Токарев пояснил, что причина неудовлетворительных темпов строительства метро в сторону Виноградаря - смена руководства. «Сумма тендера - 6 миллиардов гривень. В конце года был получен аванс - 2,6 миллиарда гривень. За год, который мы прожили с генеральным директором Василием Кобилем, потрачено 1 миллиард гривень и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 миллионов гривень. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря наблюдательный совет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метель Александра Николаевича», - уточнил он.

По словам главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкіна, сейчас работы ведутся не в полном объеме. «С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, закупленная, сейчас не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика. Сейчас отставание не менее чем на 7-8 месяцев», - подчеркнул он.

Как отметил управляющий партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Михаил Ильяшев, сейчас делается все возможное для восстановления записи о нового гендиректора «Киевметростроя» в госреестре.

«Министр ничего не аннулировал, никаких решений наблюдательного совета не отменял и не мог отменить, поскольку это вне компетенции Минюста. Вероятнее всего, речь идет о выводах, сделанных комиссией при Минюсте, что нотариус, который вносил изменения в реестр, допустил техническую ошибку. Сейчас эти документы будут поданы нотариусу, чтобы снова были внесены соответствующие изменения», - пояснил Ильяшев.

Напомним, две новых станции Сырецко-Печерской ветки столичного метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» планировали ввести в эксплуатацию в конце декабря 2021 года.
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