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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителями председателя фракции политической партии «Слуга народа», которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, на встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации.

«Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы - создание в Украине системы действенных местных общин. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан», - говорится в сообщении.

Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

По результатам встречи Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

Напомним, 16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован текст внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Этот документ не содержит пункта об особом статусе Донбасса, предусмотренного минскими соглашениями.

Согласно пояснительной записке, законопроект «разработан в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления». Им предлагается трехуровневая система местного самоуправления. Главным нововведением реформы является ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

Реформа местного самоуправления началась в Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца, так как Верховная Рада должна была внести соответствующие изменения в Конституцию.

 
ForUm

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