Вчера, 15 января, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал в первом чтении законопроект № 2412 «О разведке». Одним из самых рискованных в предложенной комитетом версии являются нормы, наделяющие Национальную гвардию статусом субъекта системы военной разведки, пишет Центр противодействия коррупции.

Так как Нацгвардия находится под сферой контроля Министерства внутренних дел, в системе Министерства создается полноценная параллельная система военных и правоохранительных формирований теперь уже с возможностями разведки.

«Это означает чрезвычайные полномочия по разведке для органа в системе МВД. Нормы позволяют привлекать Нацгвардию для выполнения разведывательных задач в военной сфере. Формулировки проекта настолько широки и общие, на практике это может выйти за пределы разведки во время выполнения военных задач и превратиться в злоупотребления. Например, на выполнение задач разведки в Нацгвардии смогут иметь тайный бюджет для закупок и внедрять агентов в различные учреждения за рубежом», - комментирует член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Сейчас в системе военной разведки исключительная компетенция по военной разведке у разведывательного органа Минобороны. Президент предлагал добавить к субъектам еще отдельные воинские части и органы управления военной разведки Вооруженных сил. Однако, комитет решил дополнить этот перечень еще подразделениями Нацгвардии. Сейчас Нацгвардия не имеет подобных возможностей.

По этому законопроекту, подразделения Нацгвардии получат влияние далеко за пределы Украины, ведь смогут:

на выполнение задач разведки внедрять агентуру за рубежом, организовывать спецоперации за рубежом (например, иметь агентов в посольствах как украинских, так и иностранных в Украине, правительствах, оборонных структурах других государств, международных организациях и продвигать там необходимые вопросы, получать информацию);

фактическое получение тайного бюджета на обеспечение разведки, в том числе на покупку техники, других средств, необходимых для выполнения разведывательных задач.

Учитывая, что большинство разведывательной информации и деятельности будет вне прокурорского контроля, эта параллельная система получает сверхмощный и неконтролируемый инструмент влияния.

Более того, проект вносит изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, вводя гарантии для лиц, которым известна информация о разведывательной тайне. Такие лица не смогут быть допрошены по этим вопросам.

«С одной стороны это логическая гарантия для разведчиков, но в контексте Нацгвардии и МВД вспоминается печально дело по закупке «рюкзаков Авакова» именно для Нацгвардии, где по данным следствия рюкзаки закупали в несколько раз дороже при кураторстве сына действующего министра Авакова и его заместителя», - добавляет Щербань.

Подобные изменения существенно расширит функционал и фактическое влияние структур МВД, которые уже более шести лет находятся под контролем Авакова.