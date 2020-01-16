Нардепы из фракции «Слуга народа» обратились в СБУ в связи с обнародованием аудиозаписи с якобы разговором премьер-министра Алексея Гончарука с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказала представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк, сообщает Укринформ.

«Указанные аудиозаписи имеют большой резонанс в обществе. Но сегодня, по состоянию на сейчас, отсутствует какая-либо информация о достоверности и целостности этой информации. Мы, группа народных депутатов, обратились в Службу безопасности Украины сегодня для того, чтобы они организовали всестороннее исследование для того, чтобы установить, во-первых, источники происхождения такой информации, во-вторых – целостность такой информации, нет признаков монтажа или вмешательства в звуковую информацию», - сказала Шуляк.

Депутат добавила, что главное – установить законность получения этой информации.

По словам Шуляк, существует три пути, как эта информация может быть получена, если она является достоверной.

«Во-первых, она могла бы быть получена в рамках уголовного расследования, которого, как мы знаем, нет. Во-вторых – в рамках контрразведывательной деятельности. О такой деятельности нам неизвестно. И третье, самое неприятное, такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установлении технических средств в помещении чиновников, где проводятся совещания», - отметила Шуляк.

Как добавила представитель правительства в ВР, народные депутаты просят СБУ провести расследование и проинформировать депутатов о его результатах.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

Пресс-служба Кабмина заявила, что не располагает информацией о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, подчеркнув, что Гончарук не писал заявление об отставке.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал пленки фейком и нарезкой.