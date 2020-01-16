Национальная полиция Украина начала уголовные производства по факту публикации комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович якобы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

«МВД Украины в соответствии с требованиями международного и национального законодательства гарантирует защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины, в том числе представителей дипломатического корпуса Соединенных Штатов Америки», – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января, следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

«Как известно, комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней якобы осуществлялось незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США», – заявил в министерстве.

«Позиция Украины - не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства. Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории», – подчеркнули в МВД.

Отмечается, что после анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

«Наша цель - оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Тогда должно быть соответствующее реагирование. Или же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США», – подчеркнули в МВД.

Кроме этого, в соответствии с Меморандумом о взаимном сотрудничестве и обмене информацией между МВД Украины и ФБР США, подписанного министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым и директором Федерального бюро расследований Кристофером Реем в апреле, 2018 года, МВД обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможному уголовному преступлению.

В соответствии с международными механизмов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании.

В МВД отметили, что Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество.

Напомним, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель заявил, что сообщения, которые опубликовали в рамках дела об импичменте Дональда Трампа, свидетельствуют о том, что за экс-послом США в Украине Йованович следили до того, как ее уволили.