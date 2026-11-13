Збитки, завдані довкіллю України, оцінюються у $190 мільярдів – Сибіга

З 2022 року збитки, завдані довкіллю України, оцінюються в $190 млрд.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернув увагу міжнародних партнерів на масштабні екологічні наслідки російської агресії.

До 139 тисяч квадратних кілометрів української території можуть бути забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Серед інших наслідків – руйнування російськими військами Каховської ГЕС та окупація Запорізької АЕС.

Окремо міністр звернув увагу на вплив російських ударів по чорноморських портах на глобальну продовольчу безпеку. За його словами, цього сезону світові ринки можуть недоотримати 30-32 млн тонн української аграрної продукції вартістю близько 10 млрд доларів США. Це становить половину експортного потенціалу України, додав міністр.

Україна має практичний досвід забезпечення стійкості енергетичної системи під час ракетних атак, роботи портів в умовах обстрілів та повернення розмінованих земель до сільськогосподарського використання.

Він закликав міжнародних партнерів до конкретних кроків: посилення протиповітряної оборони для захисту української енергетичної інфраструктури та економічного тиску на Росію, зокрема на джерела фінансування її воєнної машини.

"Росія має заплатити за всю завдану шкоду, зокрема й довкіллю. А справедливий і тривалий мир для України – це умова кліматичної безпеки всієї Європи", – заявив глава МЗС.

Однією з ключових подій стало відкриття Національного павільйону України під гаслом "Україна – це рішення". У ньому представлено кліматичну політику України, європейські реформи та підходи до зеленого відновлення в умовах повномасштабної війни.

"Для нас енергетичний перехід – це не питання політики, а питання виживання", – наголосив міністр, підкресливши, що екологія для України – це питання безпеки.

Фото: МЗС України.