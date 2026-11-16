Європа долучиться до мирних переговорів щодо завершення війни між Україною та Росією у форматі E5 + ЄС. Водночас Брюссель обіцяє посилити підтримку Києва та тиск на Москву. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі X після розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом.

За словами фон дер Ляєн, Європа братиме активну участь у переговорному процесі в межах формату E5 + ЄС. Вона наголосила, що Євросоюз забезпечить Україні максимальну підтримку, а Росія зіткнеться з посиленням тиску. Водночас фон дер Ляєн не уточнила, коли саме можуть відбутися переговори в такому форматі та хто представлятиме європейську сторону.

Крім того, співрозмовники обговорили питання розширення Європейського Союзу напередодні Форуму з питань розширення, запланованого на 16 листопада.

Довідка: До складу європейської групи E5 входять п'ять держав — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща. Формат «E5 + ЄС» передбачає участь цих країн та представників Європейського Союзу в переговорному процесі.

Як повідомляло раніше ForUa, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на неформальному саміт ЄС у Дубліні заявив, що його країна буде "гарантованим" учасником майбутніх мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни.