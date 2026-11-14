В Україні 14 листопада вночі дощитиме, вдень - переважно без опадів

В Україні у суботу, 14 листопада, збережеться хмарна з проясненнями погода, вночі, крім заходу, очікуються помірні дощі, вдень без опадів, лише на крайньому півдні та південному сході країни невеликі дощі. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень у західних та північних областях становитиме 0-6° тепла (на Закарпатті та в Карпатах вночі 2-7° морозу), на решті території 3-8° тепла, на сході та південному сході країни 7-12°.

У Києві та області 14 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 4-6°. На Київщині вночі та вдень 1-6° тепла.