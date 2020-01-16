Скандал с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука раздувают неукраинские силы, заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Ситуация с записями премьера – это не украинский сценарий. Вполне справедливые оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам и рискам», - сказал он в кулуарах парламента.

«Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал. Посмотрите, на каких каналах вышла атака на украинское правительство – на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха», - отметил Порошенко.

По его мнению, «атакуют тех, кто защищает государственную политику по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы».

«Это и есть настоящая причина, и Европейская Солидарность участвовать в раздувании скандала не будет», - сказал Порошенко.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

Пресс-службе Кабмина заявила, что не располагает информацией о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, подчеркнув, что Гончарук не писал заявление об отставке.

Управление государственной охраны заявило о непричастности к «сливу».