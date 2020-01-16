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По инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали донецкий аэропорт, 16 января отмечается Всеукраинский день памяти «киборгов», сообщает Укринформ.

С 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года украинские военные, добровольцы, волонтеры и медики противостояли пророссийским боевикам и российско-оккупационным войскам. Бои продолжались восемь месяцев и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта.

За стойкость и несокрушимость украинских защитников назвали «киборгами». Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.

В донецком аэропорту и поселке Пески в течение этого периода воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и др.

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибло 58 «киборгов», поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые - посмертно.
ForUm

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