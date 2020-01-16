Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Канады Франсуа-Филипп Шампань, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман призывают Иран обеспечить ответственность лиц, сбивших самолет компании «Международные авиалинии Украины» возле Тегерана.

Об этом Шампань сказал на пресс-конференции после встречи с главами МИД Украины, Великобритании, Швеции и Афганистану в Лондоне, которая транслировалась на канадском телеканале CBC, передает УНИАН.



В частности, от имени глав МИД пяти стран Шампань заявил, что сегодня совместными усилиями были разработаны общие принципы с целью взаимодействия с властями Ирана.

По его словам, эти принципы основываются на пяти главных ключевых элементах, которые будут определять взаимодействие Канады, Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана с Ираном, чтобы обеспечить, во-первых, полный и беспрепятственный доступ для должностных лиц с целью посещения Ирана и передвижения в пределах этой страны с целью осуществления консульских услуг. Во-вторых, заявил Шампань, речь идет о необходимости обеспечения того, что «процесс идентификации жертв проводится с достоинством, прозрачности и в соответствии с международными стандартами и что пожелания семей относительно репатриации уважаются во всех случаях».

«В-третьих, обеспечить тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, открытое для (пострадавших) государств, которые находятся в скорби», - отметил Шампань и добавил, что это расследование должно руководствоваться положениями Конвенции о международной гражданской авиации.

«В-четвертых, обеспечить, чтобы Иран взял полную ответственность за сбитие самолета рейса PS752 и признал свои обязательства перед семьями жертв, в том числе по компенсации», - добавил Шампань.



«В-пятых, обеспечить ответственность для тех лиц, которые виновны (в сбитии. – Ред.) с помощью независимого уголовного следствия, после которого состоится прозрачное и беспристрастное судебное преследование, что будет соответствовать международным стандартам надлежащего правового процесса и прав человека», - отметил Шампань.



Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.