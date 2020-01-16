В сети опубликована третья часть разговора на совещании якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

В беседе обсуждалась ревальвация гривни и экономическая стратегия развития Украины, где прозвучало предложение «а давайте будем что-то производить!», пишет Цензор.

«Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить... Давайте тогда искать. Не искать, а задачу ставить... Условно там. Если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну короче понятно. На самом деле мы когда были последний раз, все эти факторы назвали. И газ - и населению хорошо. И зарплаты. Сейчас надо систематизировать», – сообщала якобы Рожкова.

Также голос похожий на главу Кабмина сообщал, что нужно представить президенту Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.

«Мне кажется, главный вопрос – реалистичный и там долгосрочный прогноз. Реалистичный. Мы понимаем, что все там на самом деле к осени получим. Может быть, до лета. Концессия... То же самое. У нас есть более-менее реалистичный прогноз. То, что мы должны представить президенту и сказать: на наш взгляд, в следующие три года ситуация в стране будет следующим образом. И вот там более-менее детально... Исходя из этого маневра нам надо слабые стороны. Кто проигрывает? Это два момента, как мы спасаем», – говорится на записи.

«Смотрите. Скажу с человеческого языка на... Ему (Зеленскому, – ред.) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе», – говорил якобы премьер.

Его мысль продолжил Сологуб: «не будет дороже, чем в этом!». Однако Маркарова ему возразила: «Не факт!».

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине.

Пресс-службе Кабмина заявила, что не располагает информацией о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, подчеркнув, что Гончарук не писал заявление об отставке.