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Економіка

У Парижі арештували особняк українського олігарха

У Парижі арештували особняк українського олігарха

Французькі правоохоронні органи 9 листопада наклали арешт на особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго в Парижі вартістю $40 млн. на виконання запиту Офісу генпрокурора про міжнародну правову допомогу.

Арешт особняка здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого французькій стороні 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримано 10 листопада. Захід вжито в межах кримінального провадження щодо розтрати $113 млн коштів банку "Фінанси та Кредит", повідомляє Офіс генпрокурора.

Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати $113 млн.

В Офісі генерального прокурора наголосили, що продовжують співпрацю з компетентними органами іноземних держав для забезпечення ефективного розслідування та розшуку активів, пов'язаних із цим кримінальним провадженням.

Фото: Офіс генпрокурора.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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