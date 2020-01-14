Верховная Рада одобрила приняла заявление в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вследствие его сбития Исламской Республикой Иран.

Участники акции протеста против введения в Украине рынка земель сельскохозяйственного назначения перекрывали движение по улице Грушевского в Киеве. Полиция взяла Верховную Раду под усиленную охрану.

После авиакатастрофы под Тегераном власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой. Суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке. Об этом шла речь 14 января в штаб-квартире НАТО на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.

Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии).

Особый статус Севастополя сохранится в Конституции до деоккупации Крыма, заявил представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Святошинский районный суд Киева отвел группу новых прокуроров по делу бывших беркутовцев, подозреваемых в расстреле людей на Майдане в 2014 году.

Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году во вторник, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавили, сообщает движение Честно.

На первое после новогодних каникул заседание Верховной Рады пришел депутат Верховной Рады Роман Иванисов, который с 3 друзьями изнасиловал в машине девушку, затем был помилован указом Кучмы.

Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций. Об этом сообщил народный депутат Андрей Герус.

Офис генерального прокурора совместно с СБУ организовал проведение следственных действий с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Из-за порыва трубы теплосети возле ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве 13 января пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы.