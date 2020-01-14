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Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.

Об этом сообщил народный депутат Андрей Герус.

«Ранее в предыдущем парламенте, это НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее таки протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров», - написал он в Facebook.

Выгодоприобретателями этой льготы были компании (их владельцы), которые строили СЭС и ВЭС и запускались по самым высоким в мире «зеленым» тарифам (тариф на солнце в Украине 15 евроцентов, в Германии 4,7 евроцента, а в Узбекистане 6 евроцентов).

«Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал государственный бюджет, в который из-за этой льготы не последовало около 10 млрд грн в 2019 году», - отметил нардеп.

По словам Геруса, неприятно удивляет, насколько пассивную позицию по поводу отмены таких олигархических льгот занимает Министерство финансов, которое потом не может свести бюджет и экономит на врачах, учителях и пенсионерах.

«Надеюсь, мы в парламенте уже в ближайшее время проголосуем законопроект 1210 с соответствующими поправками комитета», - резюмировал он.

В декабре 2018 года депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС ввоза электромобилей, которые также содержали норму о налоговой льготе импорта оборудования для электростанций из возобновляемых источников энергии.

Тогда отмечалось, что импортеры оборудования для солнечных и ветряных электростанций не будут платить НДС до 2020 года.

Bihus.info сообщал, что указанные изменения в Налоговый кодекс сэкономят олигарху Ринату Ахметову около 3 млрд гривен, которые ему не придется платить в бюджет в виде налогов при ввозе оборудования.
ForUm

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