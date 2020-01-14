Верховная Рада одобрила приняла заявление в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вследствие его сбития Исламской Республикой Иран, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект постановления №2726 проголосовали 368 народных депутатов.

«Верховная Рада Украины выражает глубокие и искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы 8 января 2020, и коллективу авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в связи с потерей коллег, высокий профессиональный уровень которых не вызывает никакого сомнения», – говорится в документе.

ВР ожидает официальных извинений Исламской Республики Иран за сбитие украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность.

Также рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также к предоставлению всякого возможного содействия их работе.

«Трагедия, произошедшая в небе над Тегераном привлекла внимание к имеющимся системных проблемам в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Исламской Республики Иран, которые требуют тщательного изучения и решения. Верховная Рада Украины призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании о проведении расследования, установлении всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат», – подчеркивают депутаты.

Кроме того, Верховная Рада призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы.

Также Рада обратилась к органам государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.