Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По информации следствия, из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в помещении образовательного учреждения возник пожар, в результате которого погибли 16 человек.

Так, в июне 2014 года сотрудники ГосЧС Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не приняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Несмотря на наличие не устраненных нарушений требований пожарной безопасности, указанное лицо, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как сообщал ForUm, утром 4 декабря 2019 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м.

По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Пострадали и были госпитализированы 22 человека.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.