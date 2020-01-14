также в разделеСтолица
Кличко опроверг слухи об операции, сделав селфи в кабинете 10
Полиция открыла дело из-за затопления Ocean Plaza 17
Полиция взяла Раду под усиленную охрану 83
В Киеве на Антоновича перекрыли движение транспорта из-за прорыва теплосети 18
В Киеве заработали новые эвакуаторы 25
Порыв теплосети у ТРЦ: пострадали 10 человек, 7 – в больнице 89
У Ocean Plaza маршрутка провалилась под асфальт, пассажиров эвакуировали спасатели 67
«Ocean Plaza» в Киеве затопило кипятком 89
Украина уже экспортировала 32 миллиона тон зерна 46
В Киеве уменьшилась рождаемость 20
В киевском метро за год зафиксировали более 800 преступлений 73
В Киеве перевернулся и загорелся автомобиль 62
Станция метро «Академгородок» стала самой загруженной в 2019 году 23
Киев вошел в ТОП-100 самых «умных» городов мира 22
Станция метро «Крещатик» возобновила работу 21
Неизвестные пытались взорвать банкомат в Киеве 18
В Киеве станцию метро «Крещатик» закрыли из-за сообщения о минировании 19
В Киеве подорожает проезд в некоторых маршрутках 22

Участники акции протеста против введения в Украине рынка земель сельскохозяйственного назначения перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве.  

Часть демонстрантов с национальными флагами непрерывно двигаются по пешеходному переходу в начале улицы, возле стадиона «Динамо», чем делает невозможным движение транспорта, сообщает Радио Свобода.

14 января полицейские и Нацгвардия заступили на усиленное дежурство.

Политические силы, входящие в «Объединенный штаб защиты украинской земли» анонсировали проведение 14-17 января под Верховной Радой акций протеста против законопроекта №2178-10 о продаже земли.

Фото: Типичный Киев
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2699 грн.
140
Теги