Участники акции протеста против введения в Украине рынка земель сельскохозяйственного назначения перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве.
Часть демонстрантов с национальными флагами непрерывно двигаются по пешеходному переходу в начале улицы, возле стадиона «Динамо», чем делает невозможным движение транспорта, сообщает Радио Свобода.
14 января полицейские и Нацгвардия заступили на усиленное дежурство.
Политические силы, входящие в «Объединенный штаб защиты украинской земли» анонсировали проведение 14-17 января под Верховной Радой акций протеста против законопроекта №2178-10 о продаже земли.
Фото: Типичный Киев
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