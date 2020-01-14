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Украина поддержит усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке. Об этом шла речь 14 января в штаб-квартире НАТО на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Я проинформировал заместителя генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма», - рассказал Кулеба.

Реагируя на сообщение украинской стороны, заместитель генсека НАТО отметил, что для Альянса очень важно участие Украины в миссии в Ираке.

Стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО «Один партнер - одна программа», обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов для ее выполнения.

Кулеба также проинформировал коллегу о работе с целью принятия парламентом необходимых законов в сфере безопасности и обороны, в частности о законе о реформе СБУ.

Напомним, 5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой попросил правительство отменить просьбу к США о помощи стране. Основная цель этой резолюции - заставить США вывести около 5 тысяч американских военных, присутствующих в различных частях Ирака

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.
ForUm

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