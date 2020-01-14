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Сегодня, 14 января, на первое после новогодних каникул заседание Верховной Рады пришел депутат Верховной Рады Роман Иванисов, который с 3 друзьями изнасиловал в машине девушку, затем был помилован указом Кучмы.

Соответствующие фото обнародовал в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов. «Для тех, кто беспокоился за народного депутата. Он на своем рабочем месте. Коллеги занимают депутата», - написал он.

Бывший нардеп Борислав Береза упрекнул президенту Владимиру Зеленскому тем, что он не сдержал своего слова, когда пообещал, что Иванисов не будет нардепом, если подтвердится информация о том, что он насильник.

Напомним, 20 ноября 2019 генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.

Нардеп приостановил членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.  

25 ноября Иванисова исключили из партии «Слуга народа».

Зеленский обещал заставить Иванисова сложить мандат, если информация о преступлении подтвердится.
ForUm

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