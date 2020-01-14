Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГосЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, сообщает пресс-служба столичного главка.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.