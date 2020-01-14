также в разделеОбщество
14 января. Картина дня 7
Арахамия: ВР может начать рассматривать законопроект о рынке земли в середине февраля 11
У Зеленского объяснили, почему он не смог быстро вернуться из Омана 19
Командира севастопольского «Беркута» будут судить за госизмену 25
Синоптик: Весна выдвинула розовые ушки из-за горизонта нового года 12
Милованов: Ряд замминистров решили уволиться из-за низких зарплат 20
Украинцы стали реже ездить в РФ 21
Кабмин проведет масштабный аудит лесхозов 11
Полиция разоблачила банду вымогателей-псевдобойцов АТО 16
Иран официально не просил Францию расшифровать «черные ящики» с самолета МАУ 17
$25 тысяч взятки ежемесячно: еще одному фигуранту сообщено о подозрении 20
С 2021 года за въезд в ЕС придется платить 25
ВР призвала Иран признать полную ответственность за сбитие самолета МАУ 39
Аваков встретился с мамой Амины Окуевой 24
СБУ предотвратила вывоз за границу запчастей к военным самолетам 20
Суд отвел новых прокуроров из дела Майдана, следующее заседание – весной 34
Новым прокурорам по делу Майдана заявили отвод 24
В РФ повторно заочно арестовали Фукса 16

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой. Суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, сообщает УНИАН.

Защитники Редькина заявляют, что будут обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции.

Следует отметить, что Редькин ранее не судим, однако проходит как подозреваемый еще по двум уголовным производствам: об убийстве директора компании Caparol, совершенном в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена - в январе 2019 года. Кроме того, Редькина усиленно охраняли: трое правоохранителей с автоматами находились возле стеклянного бокса для подозреваемых, еще несколько конвоиров с автоматами дежурили в коридоре. Также во время заседания суд не разрешил Редькину сесть рядом со своими адвокатами.

Напомним, 12 января, Нацполиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги