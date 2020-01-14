Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой. Суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, сообщает УНИАН.



Защитники Редькина заявляют, что будут обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции.

Следует отметить, что Редькин ранее не судим, однако проходит как подозреваемый еще по двум уголовным производствам: об убийстве директора компании Caparol, совершенном в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена - в январе 2019 года. Кроме того, Редькина усиленно охраняли: трое правоохранителей с автоматами находились возле стеклянного бокса для подозреваемых, еще несколько конвоиров с автоматами дежурили в коридоре. Также во время заседания суд не разрешил Редькину сесть рядом со своими адвокатами.

Напомним, 12 января, Нацполиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.