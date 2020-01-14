Из-за порыва трубы теплосети возле ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве пострадало 10 человек, 7 из них госпитализированы, сообщает столичное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«В результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице», – говорится в Facebook ведомства.

КГГА заявляет о 9 пострадавших.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге сообщил, что повреждение магистрального трубопровода (диаметр 1000 мм) теплоснабжения от ТЭЦ-5 произошло около 19:00 13 января и привело к утечке теплоносителя со значительной температурой, в результате чего 9 человек получили ожоги.

«По нашей информации тяжелых травм нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь», - отметил Пантелеев.

Он добавил, что тепловики проведут работы по разрытию, после чего станет ясно, сколько времени продлится устранения повреждения.

По словам Пантелеева, жители Голосеевского района будут переподключены на другие сети теплоснабжения.

«Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети теплоснабжения», - прокомментировал заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что магистральная сеть, на которой произошел порыв, была построена в 1987 году. Летом, во время гидравлических испытаний, повреждений обнаружено не было.