Во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году во вторник, 14 января, внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов кнопкодавили, сообщает движение Честно.

На видео регистрации видно, как нардеп Новинский нажимает кнопку на своем месте, а после того нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы «Рада» видно, что кнопку «за» на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

Напомним, 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2148 по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. Акт вступит в силу на следующий день после дня его официального опубликования. Изменения предусматривают, что за нарушение процедуры личного голосования депутату грозит штраф в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен). Но для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. Еще один важный момент: в случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

Однако, следователям необходимо будет доказать, что нарушитель кнопкодавив намеренно, а не перепутал, например, свою карточку с карточкой коллеги. Наказание предусмотрено только для того парламентария, который нажал на кнопку голосования вместо другого нардепа; для депутата, который сознательно передал карточку коллеге для голосования вместо него санкции не ввели.

По новому закону, Аппарат Верховной Рады обеспечивает видеофиксацию голосования нардепами во время заседаний. Сообщать председательствующему на заседании о факте кнопкодавства смогут только нардепы. В случае получения уведомления председательствующий останавливает рассмотрение вопросов повестки дня и проверяет присутствие в зале депутата, за которого кнопкодавили. Если этот нардеп отсутствует, его карточку изымают, а предложение, которое ставили на голосование последним, переголосовывают. После этого председательствующий поручает Аппарату ВРУ подготовить сообщение о факте кнопкодавства для дальнейшего направления его в Государственное бюро расследований. Но здесь следует помнить, что по закону №2237 об ограничении депутатской неприкосновенности, который вступил в силу 1 января 2020, внести данные в Едрей для привлечения нардепа к уголовной ответственности сможет только генеральный прокурор.

В новом законе также предусмотрено, что аккредитованный при парламенте журналист, который зафиксировал вероятное кнопкодавство, вправе обратиться в Аппарат с соответствующим заявлением, приложив к нему фото или видеодоказательства. Однако в законе не сказано, должен ли Аппарат-то реагировать на эти заявления.