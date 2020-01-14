После авиакатастрофы под Тегераном власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

Об этом во вторник, 14 января, сообщил представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаилии, передает DW.

Он также отметил, что расследование крушения украинского лайнера находится на начальном этапе. Дальнейших деталей он не назвал.

Как сообщал ForUm, в ночь на 11 января Тегеран официально признал, что авиалайнер «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской стороной. Трагедия произошла «непреднамеренно» и была следствием «человеческой ошибки», заявили иранские военные. Они указали, что украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.

8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Все пассажиры и члены экипажа – 176 человек – погибли.