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Особый статус Севастополя сохранится в Конституции до деоккупации Крыма, заявил представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

«В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины. Соответствующая правка была внесена по обращению постоянного представителя президента Украины в АР Крым, которое было направлено Комиссии по вопросам правовой реформы от председателя рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года», - написал он в Facebook.

«Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока АР Крым и Севастополь являются временно оккупированными территориями и упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить  город Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины», - пояснил чиновник.

Напомним, 13 декабря 2019 законопроект об изменениях в Конституцию в связи с децентрализацией  подал в Раду президент Владимир Зеленский.

В «Слуге народа» отмену спецстатуса Севастополя объясняли тем, что после выхода России из договора о Черноморском флоте он потерял смысл.
ForUm

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