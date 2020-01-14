Офис генерального прокурора совместно с СБУ организовал проведение следственных действий с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления.

По результатам допросов уже задокументировано очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» норм международного гуманитарного права. В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

«Процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями», - пояснили в ОГП.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Украина в свою очередь, по предварительной информации, отдала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.