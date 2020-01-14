Святошинский районный суд Киева отвел группу новых прокуроров по делу бывших беркутовцев, подозреваемых в расстреле людей на Майдане в 2014 году, передает Радио Свобода.

Это случилось на первом заседании после обмена удерживаемыми лицами, во время которого экс-беркутовцев передали поддерживаемым Россией боевикам.

По мнению суда присяжных, действия прокуроров вызывают сомнения в их беспристрастности.

Следующее заседание назначили на 11:30 17 марта, чтобы новые прокуроры могли ознакомиться с материалами производства.

Адвокаты семей Небесной сотни требовали отвода группы прокуроров, ссылаясь на их ангажированность и поведение в Апелляционном суде в конце декабря. Защита пострадавших указывала на то, что новые прокуроры не поддерживали государственное обвинение, а выступали фактически на стороне подсудимых, поддерживая сторону их защиты.

Адвокаты экс-беркутовцев, со своей стороны, выступили против отвода прокуроров, потому что считают их честными и профессиональными.

Перед этим адвокаты сообщили, что не знают, где находятся их подзащитные. Они рассказали, что не общались с бывшими бойцами после обмена.

По словам адвоката Александра Горошинского, они бессрочный договор со своими подзащитными и будут представлять и в апелляционной инстанции при необходимости.

Вечером 28 декабря Генеральная прокуратура заявила, что обвиняемые «будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда. В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск».

В ответ 14 января Святошинский районный суд заявил, что «не является филиалом Генпрокуратуры».

«Суд хочет выразить свое возмущение тем, как на сайтах органов, работники которых осуществляют полномочия стороны в процессе в данном судебном производстве, позволяют себе прогнозировать, указывать, как должен действовать суд в тех или иных обстоятельствах. Такого права не имеет ни Генеральная прокуратура, ни Офис генерального прокурора, ни другие любые должностные лица, несмотря на их статус», - сказал председательствующий судья.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения «Беркут» передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача боевикам пяти бывших беркутовцев была условием обмена.