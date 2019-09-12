Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года, ограничительные меры против 170 человек и 44 компаний за нарушение суверенитета Украины.

Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября, в то время как ГФС уже успела выписать 200 протоколов за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств.

НАК «Нафтогаз Украины» снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в сентябре на 3,4%.

Украина настаивает, чтобы встреча в «нормандском формате» на уровне глав государств состоялась уже в сентябре, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Киеве после встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо.

Государственное бюро расследований проводило обыски в государственном концерне «Укроборонпром».

Центральная избирательная комиссия отвергает все обвинения президента, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.

Долги 14 столичных теплопроизводителей ставят под угрозу теплоснабжение жителей некоторых домов Киева в отопительном сезоне, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Национальный банк на пятницу, 13 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,83 грн/долл.

10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле – для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 миллиона гривен в год устанавливается переходный период до 2021 года.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в закон Украины «Об обороне Украины» относительно организации обороны государства (№1011).

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8 созыва.

В партии «Слуга народа» будут инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киевского городского совета.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Представители «ЛНР» передали Украине еще 54 заключенных, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским.

Продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи села Новые Соколы Иванковского района на площади около 6 и 14 га в Чернобыльской зоне отдельными ячейками, местами переходящего в верховой пожар.