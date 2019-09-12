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НАК «Нафтогаз Украины» снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в сентябре на 3,4%, сообщает пресс-служба компании.

Так, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

В компании подчеркнули, что всего с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась почти на 28%.

«С завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможный рост цен на него - как на европейском рынке, так и в Украине. Поэтому, чтобы защитить потребителей по ПСО от сезонного колебания цен, Нафтогаз предлагает им воспользоваться предложением «Газовый запас» и приобрести газ на всю зиму по фиксированным летним ценам. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо обратиться к поставщику газа, подписать дополнительное соглашение и оплатить необходимые объемы газа в срок до 25 сентября», – сказано в сообщении.

Напомним, Нафтогаз снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в августе на 5,1%.

 
ForUm

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