Центральная избирательная комиссия отвергает все обвинения президента, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ЦИК.

11 сентября 2019 состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, на котором было рекомендовано Верховной Раде рассмотреть представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий состава ЦИК.

Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с вышеупомянутым представлением, считает необходимым выразить позицию.

Так, что касается вопросов отказа регистрации кандидатов, ЦИК подчеркнула, что не имеет определенных законом полномочий проверять сведения, которые предоставляют кандидаты относительно их места работы, адреса, образования и других персональных данных. Судебная практика по этим вопросам разная и ни одно из судебных решений не содержит ссылки на предвзятость Комиссии.

Также у Комиссии нет юридически установленных рычагов для недопущения практики указания кандидатами недостоверной информации о принадлежности к определенной политической партии.

«Несмотря на это, она, в пределах своих полномочий, реагировала на все подобные факты и каждый раз посылала соответствующую информацию в органы Национальной полиции и просила кандидатов и соответствующих субъектов избирательного процесса обращаться в суд», - подчеркнули в пресс-службе.

Что касается одномандатного избирательного округа №169, судом установлено, что ЦИК не имела целью создать кандидату какие-либо препятствия в реализации пассивного избирательного права. Одновременно сообщаем, что решение об отмене регистрации кандидата в ОВО №169 не является беспрецедентным, так как в течение избирательного процесса была отменена регистрация 154 кандидатов в депутаты.

Относительно одномандатного избирательного округа №198, в последнем решении суда от 9 сентября указано, что со стороны ЦИК не было никаких неоправданных задержек по установлению результатов выборов в данном округе.

«Учитывая указанное, если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность, как президента Украины, так и Верховной Рады Украины. Комиссия готова принять такое решение», - говорится в заявлении.

Однако все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом, ЦИК воспринимать отказывается.

Как сообщалось, в Верховной Раде подтвердили получение представления Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК. Документ поступил в парламент 9 сентября, а 10-го его было передано на рассмотрение в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления.

Комитет избирателей Украины (КИУ) считает, что несмотря на высказанные в представлении президента в парламент замечания относительно работы ЦИК, пока нет объективных оснований для увольнения членов Центризбиркома.

Комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссии. За проголосовали 16 нардепов.