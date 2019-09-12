Представители «ЛНР» передали Украине еще 54 заключенных, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня на мосту у города Счастье в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области», - написала она в Facebook.

Самому младшему заключенному 26 лет, а самому старшему – 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и Киеве.

Сразу после прохождения всех необходимых процедур одного человека сегодня освободят в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Также передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации.

«Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено», - подчеркнула омбудсмен.

С декабря 2018 года с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек – освобождены.