Долги 14 столичных теплопроизводителей ставят под угрозу теплоснабжение жителей некоторых домов Киева в отопительном сезоне, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Четырнадцать теплопроизводителей Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ПСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы», - говорится в сообщении.

Речь идет о компании «Акважитлосервис», «Современные муниципальные технологии», «Вертон Технолоджи», «Элизиум ЖЭО», «Энерго Сервис Групп», «Эско-Эксперт», «Эффективные энергетические системы», «Житлокомфорт», «Жилье-Сервис», «Сент София Проперти Менеджмент», «Щорса, 32 ЖЕП», предприятие «Групповая котельная МВД Украины», ОСМД «Победа 131-А» и «Юрковская 28».

Уровень расчетов перечисленных предприятий и объединений с НАК «Нафтогаз Украины» - ниже установленного законодательством минимального уровня.

В то же время, подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - а именно, 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ.

Нафтогаз призывает столичных теплопроизводителей, не соблюдающих требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня.

«Также просим столичную мэрию взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений - ведь от их правильной работы зависит своевременный старт отопительного сезона и наличие тепла в домах киевлян», - призвали в компании.