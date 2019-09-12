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Украина настаивает, чтобы встреча в «нормандском формате» на уровне глав государств состоялась уже в сентябре, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Киеве после встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Сейчас мы не должны дать. Мы настаиваем, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Потому что завершение войны, возвращение всех наших пленных - это приоритетная задача для меня как для президента Украины», - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможной дате встречи «нормандской четверки».

Относительно того, согласится ли Украина на использование так называемой формулы Штайнмайера для выполнения Минских соглашений, Зеленский напомнил, что 2 сентября состоялась встреча в «нормандской формате» на уровне представителей четырех стран, на которой обсуждались все вопросы, в частности указанная формула.

Президент Украины отметил, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран - участниц «нормандского формата». «Формула Штайнмайера и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться, решение будет приниматься лидерами четырех стран. Как я уже сказал, мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в переговорах Украина стоит на позиции сохранения национальных интересов.

«Вы прекрасно знаете, что я не подписывал эти Минские соглашения, но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает ответственности, потому что это наша с вами страна. И мы будем работать и бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов», - заявил глава государства.

«Верим в это, надеемся и делаем с нашим дипломатическим «войском» все для того, чтобы встреча состоялась в ближайшее время», - добавил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что активно работает, чтобы встреча лидеров «нормандского формата» состоялась в сентябре.
ForUm

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