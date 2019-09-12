Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Также Бухарев возглавил управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
«Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа.
Напомним, 11 июня Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки. Он награжден медалью ФСБ «За боевое содружество».
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