Государственное бюро расследований проводит обыски в концерне «Укроборонпром». Об этом в Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

«ГБР проводит обыски в концерне «Укробронпром» и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав», - написал он.

По словам Трубы, все следственные действия санкционированы в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины в 2016 году.

В пресс-службе Укроборонпрома подтвердили эту информацию и отметили, что обыски проводятся в помещениях госконцерна и предприятий-спецэкспортеров, входящих в состав концерна.

«Обыски проходят на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016», – говорится в сообщении

Отмечается, что следователи изымают документы и другие вещи, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. Во время досудебного расследования устанавливается причастность должностных лиц государственного концерна «Укроборонпром» и предприятий-участников концерна.

Сотрудники Государственного бюро расследований были беспрепятственно допущены ко всем помещениям концерна и предприятий-участников, им предоставляется доступ ко всей имеющейся на предприятиях документации в рабочем режиме.

«Руководство государственного концерна «Укроборонпром» будет способствовать любым санкционированным следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении концерна и предприятий-участников. Информация и документы на запросы следователей предоставляться в полном объеме, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Ранее сотрудники государственного концерна уже добровольно предоставляли запрашиваемую правоохранителями информацию и документы в рамках данного уголовного производства», – сказано в сообщении.